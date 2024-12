Danilo ci mette la faccia, caso Vlahovic e curva Juve smentita: “Non è vero”

Caso Vlahovic-Curva, parla Danilo

Sui fischi e la reazione di Vlahovic a fine partita: "Non abbiamo parlato ancora, bisogna capire che siamo esseri umani. È giusto che i nostri tifosi siano frustrati ed esprimano quello che sentono. La cosa più importante al momento non è parlare degli episodi, ma compattare l'ambiente e fare meglio ogni giorno per il bene della squadra. Sicuramente ci metteranno pressione, sono abituati a vincere ed è giusto così. Cosa è successo? Non so perché si è arrabbiato così Dusan. La prima cosa che ho fatto è stata provare a calmarlo. A fine partita con la testa calda dobbiamo calmarci tutti. La contestazione? Come detto, ci sono momenti in cui le letture da parte loro sono che non ci impegniamo. Ma non è vero, ci mettiamo a disposizione e lavoriamo tanto. Le cose dovevano andare meglio. Martedì abbiamo l'opportunità di rispondere in maniera aggressiva, subito, si gioca tanto e c'è sempre l'opportunità di tornare in campo e far vedere nella maniera giusta che ci siamo".