Vlahovic, messaggio ai tifosi dopo il caos in Juve-Venezia: “Vi ho sempre..."

Non è stata assolutamente una serata da ricordare quella che ha visto l'ennesimo pareggio della Juventus, questa volta contro il Venezia. Una partita incanalata dai bianconeri subito sui binari giusti, salvo poi ritrovarsi a dover rincorre il pareggio e agguantarlo grazie al rigore realizzato da Vlahovic al 94esimo. Ed è stato proprio l'attaccante a essere protagnista nel bene e nel male: salva l'imbattibilità in Serie A della Vecchia Signora, ma non riesce a trattere un nervosismo che era ormai evidente dal suo atteggiamento in campo, spesso platealmente polemico. Al gol del definitivo 2-2 segue un'accesa polemica con Idzes che gli costa anche un cartellino giallo. La gara si conclude, ma il serbo è ancora molto agitato.