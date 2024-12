"Allegri vinceva di rabbia, Motta no. Conceicao così limita Koopmeiners"

"Vlahovic fa gol pesanti. Koopmeiners..."

Dalla squadra si passa al singolo, ovvero Dusan Vlahovic. L'attaccante è stato protagonista di un diverbio col tifo nel post gara con il Venezia, per poi pubblicare un messaggio distensivo sui social. Caressa analizza: “C’è stata questa reazione del ragazzo con la curva. La Juve ha precisato che ce l’avesse in particolare con un tifoso che lo stava insultando e non con tutta la curva, lui ha chiesto scusa ma ha vissuto questo momento di nervosismo. Non è la prima volta che ha una reazione un po’ eccessiva: vi ricordate quello ‘zitti tutti’ dopo un gol ecc. Lui ha numeri positivi: ha segnato 23 gol nel 2024 anno solare, l’attaccante che ha segnato di più. Parliamo di gol pesanti, perché ha segnato per 9 volte il primo gol, per 8 volte il cambio di segno, per 4 volte il cambio della tranquillità e per 2 volte gol diciamo ‘inutili’, anche se uno di questi due era il 2-1 che ha poi lanciato la rimonta e il pareggio con il Bologna. Da questo punto di vista gol inutili non ne fa, per la verità però ha meno gol del suo xG, quindi sta sottoperformando, ne ha fatti 23 e ne avrebbe dovuti fare credo 25-26. Sicuramente è un giocatore importante. Poi mostriamo la grafica con le coppie d’attacco, cioè con chi funziona meglio. Vlahovic e Koopmeiners che restano fissi, poi ci sono le altre: Yildiz-Nico Gonzalez, Yildiz-Weah, Yildiz-Coinceicao e Conceicao-Weah. Con Yildiz-Weah la Juve segna un gol ogni 19 minuti e i tiri di Vlahovic sono il 56%, quindi lui rende di più con questa coppia. È un fatto di giocatori secondo voi? Il rientro di Nico può riportare un po’ di freschezza all’attacco della Juve?”.