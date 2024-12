Douglas, lampi di Luiz e Koopmeiners spento: Juve-Cagliari è l'occasione

Chance in Coppa Italia?

Con il Venezia è arrivata la svolta, domani sera contro il Cagliari potrebbe esserci la conferma se Thiago Motta lo getterà nella mischia della Coppa Italia. Alla luce di quanto ha fatto vedere Koopmeiners, Douglas Luiz potrebbe strappargli la maglia da titolare e rivelarsi una valida alternativa come sottopunta alle spalle di Vlahovic. Certo, i lampi di sabato non bastano al brasiliano per invertire il trend della stagione, ampiamente al di sotto delle aspettative, ma possono essere utili per il giocatore e per la Juventus: Douglas Luiz ha bisogno di ritrovare la fiducia per sentirsi ancora importante e ritornare a essere protagonista, la squadra ha bisogno della classe e dei colpi che fanno parte del Dna del giocatore, che a Torino non è ancora riuscito a esprimere, per risollevare le sorti, soprattutto in campionato. Così il matrimonio tra Douglas Luiz e la Juventus, che sembrava già finito con la luna di miele, pare al momento destinato ad andare avanti.