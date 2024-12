Juve d'attacco: Giuntoli in pressing su Shpendi. E occhi aperti su un top player!

Gli occhi della Vecchia Signora sul capocannoniere della Serie B. Non è passata, infatti, inosservata nelle scorse settimane la presenza in più di un’occasione degli scout juventini alle gare del Cesena. Fari puntati sul giovane gioiellino Cristian Shpendi. Il classe 2003, alla prima stagione in cadetteria, sta incantando tutti. A suon di gol. Già 10 quelli realizzati in 16 presenze, grazie ai quali i romagnoli si sono issati al quarto posto. Mica male per una neopromossa. Tanto che diversi club importanti hanno inviato i propri emissari a studiarlo dal vivo. Dalla Fiorentina al Napoli, passando per società inglesi, fino alla Juve. In tanti sono rimasti stregati dall’attaccante, che nella scorsa stagione si era laureato capocannoniere della Lega Pro con 20 reti. Prodezze che, insieme a sei assist, hanno griffato il ritorno in B del Cavalluccio.