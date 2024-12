Douglas Luiz, niente Juve-Cagliari all’orizzonte: il motivo

Douglas Luiz non ci sarà in Coppa Italia. Il centrocampista brasiliano non scenderà in campo per la sfida contro il Cagliari, valida per gli ottavi di finale del torneo: sfida in programma alle ore 21 di martedì 17 dicembre all'Allianz Stadium. Il giocatore aveva preso parte agli ultimi impegni dei bianconeri, ma restano da rispettare i tempi di recupero e la gestione dei carichi di lavoro. Una scelta presa dunque in via del tutto precauzionale, in vista del ritorno in campionato che vedrà la formazione di Thiago Motta affrontare il Monza in trasferta (22 dicembre ore 20.45). Ancora fuori invece Rouhi e Cambiaso.