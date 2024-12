“È stato così assurdo”: McKennie, Juve-City e la gestione sbagliata di Kean

McKennie, la stagione della Juve e lo stile di gioco di Motta

McKennie analizza il momento della Juventus: "È molto difficile dire che mi sento positivo o che qualcuno di noi si senta positivo, ovviamente essere imbattuti in campionato in questo momento è sorprendente, ma allo stesso tempo non ha lo stesso peso perché molte di quelle partite sono finite in pareggio. È un momento difficile ed è una di quelle cose in cui tutti stiamo cercando di capire cosa ci manca o cosa non stiamo facendo correttamente. In italiano si dice “la nostra concentrazione, la nostra mentalità”, ma per diventare la grande squadra che la Juventus è con lo stesso livello che mostriamo quando giochiamo contro una squadra come il Manchester City, dobbiamo mantenere questo standard anche quando giochiamo contro le squadre inferiori come il Venezia. È qualcosa con cui penso abbiamo lottato un po' in questa stagione e quindi spero che possiamo invertire la rotta e ottenere punti, perché in caso contrario ci si ritorcerà contro”.