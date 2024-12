Infortuni e tour de force, Juve in riserva: una situazione quasi grottesca

Juve, calciatori stanchi e rendimento deludente

Dunque in attesa che Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Adzic possano incamerare minutaggio sia in partita che negli allenamenti in gruppo, dopo tutti quelli personalizzati che si sono dovuti sorbire in solitudine, la Juve deve cercare di rendere al meglio con chi è meno spremuto. Con il Venezia, per esempio, la scelta di rinunciare a Locatelli è stata dettata proprio per dare un turno di riposo al ragazzo, reduce dalla bellezza di dieci partite di fila da titolare tra in campionato e Champions League, (peraltro per lui in queste sfide solo una sostituzione). In generale, poi, l’aggravante che a volte tra anticipi e posticipi i tempi di recupero sono stati di poco superiori alle 48 ore nette. E infatti gli indicatori fisici per molti bianconeri sono vicini alla soglia di rischio. Per troppo tempo Thiago non ha potuto utilizzare i cambi in maniera ottimale per gestire al meglio le energie dei singoli e così ecco che l’intensità in certe partite venire meno.