“Juve, che delusione. L’Avvocato si sarebbe inventato una delle sue battute…”

Montezemolo e la Ferrari: "È migliorata molto. Il sogno è..."

Montezemolo parte dalla fine dell'ultima stagione della Formual Uno per guardare al futuro: "Finalmente c'è un elemento positivo vedere una Ferrari all'ultimo Gp in grado di vincere. Vuol dire essere ai massimi livelli. Se penso ad Alonso nel 2010 mi sento male, ci sarebbe bastato un quarto posto. Quest'anno ha avuto alti e bassi, ma ha reagito bene lottando fino all'ultimo per il Mondiale Costruttori. Nell'ultima gara sono rimasto impressionato da Norris, ma la Ferrari è migliorata molto, è arrivata alla fine. Ci sono le premesse per un buon campionato l'anno prossimo, speriamo sia quello buono. Perché poi nel 2026 si ripartirà da zero, rimescolando le carte".

E aggiunge un ricordo malinconico: "In questi 10 anni lontano dalla Ferrari mi è mancato di più l'ambiente di Maranello e le persone che vi lavoravano. La Formula 1 è cambiata molto, sono contento nel vedere oggi persone come Domenicali, Binotto, Stella e Todt che sono arrivate in alto. Mi è mancato di vedere una Ferrari vedere davanti a tutt. Quest'anno la macchina migliore è stata la McLaren, spero di poter dire l'anno prossimo che sia la Ferrari a meritare questo titolo, non solo accontentarci di podi o di qualche bella e importante vittoria. È quello che sogno per l'anno prossimo".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE