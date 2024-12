Vlahovic-tifosi, la verità alla Continassa: minacce anche fuori lo Stadium

TORINO - Dusan Vlahovic tende la mano ai tifosi. Nessun dito puntato, come sotto la curva, un attimo dopo il triplice fischio di Juventus-Venezia. Nessun pollice all’insù, con fare ironico, come al rientro negli spogliatoi sabato sera, mentre di sottofondo echeggiava un coro contro di lui. L’attaccante serbo, il giorno dopo il controverso episodio che l’ha visto protagonista allo Stadium, tende la mano ai tifosi in segno di pace. Di distensione. Di riappacificazione. "Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente – la sua riflessione, a mente fredda e lucida, pubblicata sui social nel primo pomeriggio di ieri –. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire uniti, tutti insieme, fino alla fine". Parole pesate, al pari della foto sullo sfondo della “story” di Instagram: un’immagine che lo immortala mentre applaude all’indirizzo dei sostenitori bianconeri. Appunto.