Douglas Luiz, i retroscena sul recupero e la lunga attesa del piacere

Va bene che “L’attesa del piacere è il piacere stesso”, come sosteneva il filosofo tedesco Gotthold Lessing e come conferma in questi giorni l’entusiasmo dei bambini che aspettano Babbo Natale. I tifosi della Juventus però il piacere di attendere Douglas Luiz iniziano a trovarlo un po’ stucchevole e ora vorrebbero godersi il piacere di vederlo giocare, il brasiliano pagato 50 milioni all’Aston Villa. Desiderio per giunta rinfocolato dal delizioso esterno a mandare al tiro Vlahovic e dalla mezza rovesciata uscita di un soffio con cui il numero 26 bianconero, al rientro dopo quasi due mesi, ha impreziosito i 25 minuti giocati in Juventus-Venezia.

Quando rientrerà Douglas Luiz

L’attesa, invece, è destinata a prolungarsi ancora e si fa sempre meno piacevole. Douglas Luiz non farà parte dei convocati per Juve-Cagliari di stasera, ottavo di finale e debutto bianconero nel torneo vinto la passata stagione superando in finale l’Atalanta. Lo ha fatto sapere la stessa società bianconera, spiegando che l’assenza non è dovuta a un nuovo guaio fisico, ma legata a un programma studiato per permettere al brasiliano di recuperare la migliore condizione dopo il lungo stop dovuto a un problema muscolare. Programma che, dopo lo spezzone giocato sabato sera, prevede poi una settimana di lavoro personalizzato prima di tornare a disposizione per Monza-Juve di domenica sera.

