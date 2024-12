Conceicao 'rosso di rabbia', pazza idea Motta: può esordire col Cagliari

Juve, il riscatto di Conceiçao e la chance di Pinsoglio

Alla Continassa, in ogni caso, non nutrono dubbi sul suo conto. Non ne ha avuti Giuntoli, in estate, quando ha confezionato l’operazione per prelevarlo dal Porto. E non ne ha, oggi, lo staff tecnico di Thiago Motta. "Possibilità che il ragazzo resti a Torino? Siamo al 100%", la convinzione del dt bianconero in relazione a un riscatto del cartellino ancora da esercitare. Se non una formalità, poco di più. Perché Conceiçao ha già dimostrato di valere abbondantemente i 30 milioni che ballano sul tavolo. E perché i rapporti con l’agente Jorge Mendes, che ieri a Torino ha incrociato Giuntoli, sono a dir poco oliati. "Lui è felice alla Juve e la Juve è felice di lui: bisogna solo attendere il momento giusto, poi si troverà la soluzione", la conferma del suo procuratore in occasione della serata di gala del Golden Boy. Questa sera, salvo sorprese, Chico sarà titolare sulla destra. Possibile scivolamento a terzino per McKennie, mentre in porta il ballottaggio della vigilia ha coinvolto anche Pinsoglio.