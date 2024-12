Zirkzee, voglia Motta di Juve: incontro in programma! Giuntoli, una certezza

La Vecchia Signora non molla la presa per Joshua Zirkzee . Continua il corteggiamento della Juventus all’attaccante olandese, che resta ai margini del nuovo progetto targato Ruben Amorim . Appena due volte il Manchester United l’ha schierato titolare nelle ultime 7 partite ufficiali tra Premier ed Europa League. La doppietta realizzata all’Everton, in concomitanza dell’unica gara giocata nel campionato inglese dall’inizio con il tecnico portoghese in panchina, era sembrata la svolta sull’avventura della punta classe 2001 in maglia Red Devils. Due gol e una prestazione super che facevano presagire una svolta dal sapore di rinascita. Al momento, invece, le cose non sono cambiate affatto.

Zirkzee panchinaro anche con Amorim

Come il predecessore Ten Hag pure l’ex allenatore dello Sporting considera l’ex Bologna un panchinaro di lusso alle spalle di Hojlund. Tanto da averlo quasi sempre inserito in campo a gara in corso, senza però dargli continuità dal primo minuto. Si spiegano così le panchine contro Arsenal, Nottingham Forest e Manchester City, sfide in cui Zirkzee ha totalizzato, complessivamente, appena 57 minuti. Con uno spazio che progressivamente va, man mano e partita dopo partita, riducendosi, visto che contro i Gunners era stato impiegato per più di mezz’ora; mentre con Forest e City ha visto il campo, rispettivamente, per appena 14 e 12 minuti. Troppo poco per sentirsi importante e centrale nei piani dello United. Ecco perché nei prossimi giorni il suo agente Kia Joorabchian parlerà con il club inglese per capire programmi e strategie in vista del mercato di gennaio. Uno step naturale quanto necessario in vista della riapertura delle trattative. Della serie: dovesse arrivare un altro attaccante dalle parti di Old Trafford, Zirkzee potrebbe fare i bagagli.