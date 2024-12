Juve, chi è Kostoulas: il vice Vlahovic (0)07 nel mirino delle big d'Europa

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la Juventus sarebbe tra i club che starebbero osservando con molta attenzione Charalampos Kostoulas dell' Olympiakos . L'attaccante classe 2007 si sta infatti mettendo in mostra dopo il passaggio in pianta stabile in prima squadra, con cui ha già realizzato due gol e fatto vedere ottime cose anche in Europa League . Delle prestazioni che hanno attirato l'interesse non solo di Cristiano Giuntoli , ma anche di altre big europee.

Juve, concorrenza spietata

Sul giovane attaccante greco c'è da registrare l'interesse anche di altri club come Manchester United, Bayern Monaco, Fiorentina e Borussia Monchengladbach, che avrebbero osservato già da vicino Kostoulas in occasione dell'ultima sfida di Europa League disputata contro il Twente. Il classe 2007 aveva iniziato a far parlare di sè già nella scorsa stagione, quando era stato tra i protagonisti della prima storica vittoria dell'Olympiakos in Youth League, chiusa con il trionfo per 3-0 nella finale contro il Milan. Da capire quella che potrà essere la valutazione del club greco per il suo miglior prodotto del settore giovanile degli ultimi anni.

