"Motta deve crederci. Il vero problema Juve e qual è l'obiettivo ora"

Zenga, Motta e il riferimento Juve

Walter Zenga ha parlato così del momento della Juve: "Se Motta crede in quello che fa per me può funzionare... Lui cambia anche i portieri perché Di Gregorio e Perin sono fortissimi. Il problema è l'infortunio di Bremer perché non hai un sostituto all'altezza e i tre grandi acquisti estivi non hanno garantito rendimento e qualità. Non c'è un cambio per Vlahovic, Milik è fuori da inizio stagione".

La nota positiva per l'ex portiere dell'Inter è una sola: "I giovani. In prospettiva questi ragazzi possono diventare forti, serve pazienza per aspettarli. Yildiz, Mbangula e Savona sono tanta roba". A chiudere parla del riferimento: "Lo scorso anno la Juve ha vinto la Coppa Italia ed è arrivata tra le prime quattro, il riferimento per quest'anno è quello".

