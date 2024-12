"Non giocherà un po' troppo?": Juve, la lista dei convocati scatena i tifosi

TORINO - Dopo il pareggio in rimonta contro il Venezia in campionato la Juventus cerca il riscatto stasera. Tra le mura dell'Allianz Arena i bianconeri di Thiago Motta ospitano il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia, la vincente affronterà ai quarti l'Empoli. L'allenatore bianconero dovrà fare a meno di 6 giocatori quali Cambiaso , Rouhi e anche Douglas Luiz , oltre ai lungodegenti Bremer , Cabal e Milik , quindi ancora emergenza specie in difesa con solo quattro giocatori a disposizione.

Juve-Cagliari, le reazioni dei tifosi

Sui social i tifosi Juve, leggendo la lista dei convocati, ironizzano per non disperare "Cambiaso era solo una botta, è stato praticamente tumulato", chiedono di riposizionare alcuni giocatori "Locatelli mettetelo in difesa" fino all'incredulità nel leggere alcuni nomi "Per un attimo mi sono chiesto chi fosse Gonzalez…". Ovviamente np è passato il nuovo stiop di Douglas Luiz con la preoccupazione dei tifosi: "Non giocherà troppo? Fatelo riposare povero" o paragoni con il passato "Douglas Luiz = Arthur Meló".

Juventus-Cagliari: i convocati

PORTIERI: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

DIFENSORI: Gatti, Danilo, Kalulu, Savona.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Thuram, Fagioli, McKennie, Koopmeiners

ATTACCANTI: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Weah, Mbangula.

