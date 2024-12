Mercato Juve, tutti i nomi: dai sogni proibiti di gennaio ai mal di pan...china

La situazione Kolo Muani: Giuntoli osserva

E monitorano, al contempo, anche le evoluzioni intorno alla figura di Kolo Muani, dato che in attacco - al momento - pesa eccome l’assenza di un vice Vlahovic. Il francese, nell’ultimo turno di Ligue 1, è stato tenuto addirittura in tribuna da Luis Enrique, motivo per cui risulta ai ferri corti con il Psg, che l’aveva acquistato poco più di un anno fa dall’Eintracht per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. «Kolo Muani e Skriniar? Spero fino all’ultimo che questi giocatori mi convincano che meritano di restare e di giocare», aveva spiegato il tecnico solo pochi giorni fa. Ma, a giudicare dalle scelte successive, pare non siano riusciti nell’intento. Il giocatore fa gola a tanti grandi club, dal Tottenham al Lipsia, passando per il Monaco che ha perso Balogun e per lo United, in un incrocio che potrebbe interessare anche Zirkzee. Giuntoli osserva, gennaio si avvicina: il tempo dell’azione è dietro l’angolo.