Pogba, al tuo futuro ci pensa... un sito di escort: l'insolita proposta

Pogba al Corinthians? Le parole della presidente di "Fatal Model"

Quanto ci sia di concreto rispetto a questa insolita collaborazione è presto per dirlo, ma la direttrice dell'agenzia, Nina Sag, non ha nascosto il suo desiderio di partecipare a quella che sarebbe un'operazione storica: “Desideriamo esprimere il nostro interesse a contribuire attivamente a rendere possibile questa operazione, che senza dubbio si presenta come un'operazione unica opportunità per tutti i soggetti coinvolti. Fatal Model ha sempre sostenuto lo sport e questa volta vediamo la possibilità di rafforzare i legami con un club che era già nella nostra lista di interessi", ha concluso. Intanto però sul giocatore si è mosso anche l'Inter Miami di Lionel Messi che al momento sembrerebbe in vantaggio tra i gradimenti del calciatore.

Pogba, il comunicato del Corinthians

La società brasiliana, in un comunicato ufficiale, ha di fatto confermato l'interesse dell'agenzia "Fatal Model" per l'operazione Pogba, ma gentilmente declinato l'offerta: "Il dipartimento Marketing dello Sport Club Corinthians Paulista desidera informare che ha ricevuto un'e-mail dalla società Fatal Model, ma che non sono in corso trattative. Il club ringrazia la società per l'interesse dimostrato".

