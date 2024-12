“Pronta la squadra di calcetto”: Del Piero, Buffon e foto virale, tifosi scatenati!

Si sa che il periodo natalizio è un momento propizio per le rimpatriate, tra vecchi compagni, amici. Avranno pensato la stessa cosa alcuni calciatori, con una caratteristica in comune: essere delle ex leggende della Juventus. Così ha preso forma la foto che sta facendo impazzire i tifosi bianconeri sui social, dove sono presenti Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini e Andrea Pirlo. Con loro, giusto per alzare il livello di classe calcistica, Roberto Carlos, Marco Verratti e Javier Pastore. L'incontro, però, non è stato casuale: gli ex giocatori saranno impegnati per la Fifa Legends, manifestazione organizzata dal massimo organo calcistico mondiale a Dubai.