Dybala via da Roma, la Juve ci ripensa? Molti tifosi lo sognano, voi lo riprendereste?

Se Dybala lascia la Roma a gennaio, voi lo riprendereste? La possibilità che Paulo lascia i giallorossi nel mercato invernale esiste davvero. Anzi, è un'idea che lo stesso Claudio Ranieri non ha escluso oggi in conferenza stampa e ha spiegato che se Dybala lo chiedesse, lui lo lascerebbe partire. Ma dove potrebbe andare Dybala in questo momento? L'ipotesi più calda è il Galatasaray , a caccia di un attaccante dopo l'infortunio di Icardi. Dybala non gli assomiglia molto, ma sarebbe comunque un altro pezzo pregiatissimo per l'attacco del club di Istanbul.

Juve, i tifosi sognano Dybala

Quest'estate Dybala aveva rinunciato a tantissimi soldi da parte dei sauditi per rimanere fedele alla Roma, adesso dovrebbe accettare un ingaggio meno sontuoso, ma potrebbe trovare continuità. E la Juventus? Molti tifosi lo sognano. Un ritorno di Dybala, per rinforzare il reparto d'attacco sarebbe un trionfo per qualcuno. Ma a Motta andrebbe bene? E a che cifre potrebbe muoversi? Sono tanti i punti interrogativi al momento senza risposta. Ma se le cifre non fossero proibitive, pensare a una reunion che oscurerebbe quella degli Oasis sabbere il massimo per milioni di bianconeri che non hanno scordato Dybala.

