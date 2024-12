Chiellini: "Dobbiamo portare la sostenibilità nel calcio, Juve in prima linea”

Si è tenuto all' Allianz Stadium , a poche ore dagli ottavi di finale di Coppa Italia tra la Juventus e il Cagliari , la presentazione della strategia "Black, White & More" della società bianconera. "In Juve abbiamo tante sfide da affrontare, dentro e fuori dal campo, e vogliamo mettere in mostra il nostro marchio per stimolare tutto il mondo sul tema della responsabilità sociale" le parole dell'amministratore delegato Maurizio Scanavino che hanno aperto i lavori dello Juventus Esg Day .

Le parole di Giorgio Chiellini

"Dobbiamo portare la sostenibilità nel calcio, non sappiamo dove potremo arrivare e quali risultati potremo ottenere ma l'importante è cominciare e sono orgoglioso che la Juve sia in prima linea" ha dichiarato il dirigente Giorgio Chiellini in video-collegamento da Los Angeles. Esg è un acronimo per indicare ambientale, sociale e di governance: il club bianconero vuole essere protagonista su tutti i fronti, con un intervento a 360 gradi a sostegno dell'ambiente e delle persone con disabilità. All'incontro hanno partecipato anche Greta Bodino (Chief People, Culture and Sustainability Officer Juventus), Tiberio Daddi (Scuola Superiore Sant'Anna), Stefania Urso e Carla Chiarla (Magazzini OZ), Marco Tealdo (Juventus One) e Felice Fabrizio (People & Sustainability Manager Juventus).