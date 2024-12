Vlahovic, il messaggio del tifo Juve: striscione ultras fuori dallo Stadium

È pace fatta fra i tifosi e Dusan Vlahovic. L'attaccante bianconero era stato protagonista della controversia con il pubblico bianconero al termine della sfida con il Venezia, terminata con il decimo e inconsolabile pareggio in campionato. Al triplice fischio infatti, la squadra si è recata sotto la curva, visibilmente risentita dall'esito dell'incontro che ha rallentato ulteriormente il passo in classifica, oltre ad aver polverizzato l'entusiasmo seguito al successo sul Manchester City. Un momento che ha visto il serbo gesticolare contro i presenti e reagire alle critiche ricevute. Nelle ore successive, dalla ricostuzione dell'episodio filtrata dalla Continassa, è emerso che il giocatore avrebbe ricevuto una minaccia da parte di un tifoso. L'attaccante ha poi condiviso sui propri profili social un messaggio riconciliazione, in cui ha invitato tutto l'ambiente a ricompattarsi in vista dei prossimi impegni stagionali: "Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo, vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire uniti, tutti insieme, fino alla fine".