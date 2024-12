Bonucci allo Stadium per Juve-Cagliari: le telecamere lo inquadrano e Koop segna

C'è anche Leonardo Bonucci allo Stadium, dove la Juventus di Thiago Motta ha ricevuto il Cagliari di Davide Nicola nell'incontro valido pe l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida che segue al pareggio con il Venezia in campionato, e che chiude inoltre il ciclo di quattro gare casalinghe consecutive. L'ex difensore bianconero è stato ripreso dalle telecamere nel corso dell'incontro, che lo hanno inquadrato poco prima del gol del raddoppio realizzato da Teun Koopmeiners su calcio di punizione. Immagini che rimandano inoltre ad altre celebri inquadrature dell'ex giocatore sugli spalti dell'Allianz Stadium, come quella dello sgabello. Nei giorni precedenti l'appuntamento di coppa, Bonucci ha riavvolto il nastro della propria carriera in un'intervista in cui ha raccontato anche il retroscena del litigio con Max Allegri.