Vlahovic, gol e pace con i tifosi: "Juve grande d'Europa, pensiamo a vincere"

"Contenti per la vittoria di oggi e del grande sostegno che ci hanno dato i tifosi per tutta la gara. Mi fa piacere essere al centro del progetto Juve: abbiamo 50-60 milioni di tifosi e sono in uno dei club più importanti d’Europa. Coi tifosi già tutto chiarito. Dispiace per cosa è successo sabato. Avanti tutti insieme e uniti". Lo ha detto Dusan Vlahovic a Canale 5 dopo la vittoria della Juve in Coppa Italia contro il Cagliari.