Nico Gonzalez, ritorno con magia: "Juve, questo è quello che voglio darti"© .

"Juve che esce rinvigorita anche in ottica campionato? Sì, è importante, un risultato positivo è sempre importante per noi. Dopo quello che abbiamo dimostrato oggi, dobbiamo continuare su questa strada. Abbiamo fatto bene, con un risultato positivo, sono molto felice per questa partita". Così Nico Gonzalez , ai microfoni di Canale 5, ha commentato il successo della Juve contro il Cagliari agli ottavi di Coppa Italia .

Le parole di Nico Gonzalez

L'ex Fiorentina, entrato in campo nel corso del secondo tempo, è riuscito a firmare il gol del definitivo 4-0 con una magia. "Mi dà fiducia. Volevo pensare a tornare bene per aiutare la squadra, sempre con il sorriso in faccia. Voglio portare questo alla squadra, dobbiamo essere tutti felici. Sono contento per il gol e la vittoria, ora riposo. Colmare il gap in campionato? Dobbiamo pensare partita dopo partita" ha dichiarato Nico Gonzalez.