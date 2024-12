Motta ai tifosi, credete in questa Juve: "Sosteneteci, è un momento difficile"

Motta: "Yildiz straordinario, ma deve migliorare"

Queste le parole del tecnico, che ha inoltre rimarcato il ruolo di Nico Gonzalez, che ha imprezionisto il ritorno in campo con un gran gol su pallonetto ai danni di Suffet. Motta ha poi risposto anche sulla prestazione di Kenan Yildiz, schierato in questa occasione sulla tre quarti - il 16 dicembre il turco ha ricevuto a Torino il premio Golden Boy Web - . "Locatelli in difesa? Se non ci fossero stati gli infortuni, non avremmo avuto bisogno di fare Manu dietro. Oggi nell'emergenza che abbiamo è importante averlo in diverse posizioni. Lui è intelligente nelle letture e i ragazzi non giocano mai in ruoli in cui non sono convinti. Yildiz trequartista? Ha un presentee meraviglioso e un futuro straordinario. Giocando da esterno quando riusciamo a raggiungerlo sa superare l'uomo, mentre sulla tre quarti sa essere creativo. Deve però migliorare perché ha perso alcuni palloni. Nico Gonzalez è entrato da 10 e poi ha fatto la prima punta. Per noi è importantissimo anche per la carica che trasmette ai compagni". Intervenuto in conferenza stampa, Motta ha poi fatto il punto sulle prossime scelte tattiche, rimarcando il giudizio positivo sul risultato che è valdo la qualificazione ai quarti.