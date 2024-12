Tacchinardi: “Vlahovic grande attaccante”. Mauro: “Ci hanno messo un po'..."

La Juve vince 4-0 contro il Cagliari in Coppa Italia e ottiene la qualificazione per i quarti di finale. Presente negli studi di Mediaset, l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha analizzato così la vittoria della formazione guidata da Thiago Motta: "Sicuramente Vlahovic è un giocatore carismatico, ha avuto questa problematica con la tifoseria, però ha personalità, grande carisma, ha giocato anche con pressione addosso, ma ha dimostrato di essere un grande attaccante, poi ha fatto gol. Mi è piaciuto che si è mosso bene, ma mi è piaciuto soprattutto il centrocampo finalmente gioca questa palla verticale per Dusan, che ha fatto un'ottima partita. Grande risposta alle critiche di Vlahovic".