Segnali di vita dal pianeta Juve: recupero Nico e Koop può facilitare la svolta

Così non sembra neanche difficile: il centravanti che segna, il centrocampista più costoso che pennella la punizione perfetta, l’ala che diverte e la butta dentro, l’ultima zampata del giocatore di qualità per un soddisfacente 4-0. Anzi, ieri sera è sembrato tutto così logico e facile che non ci si spiega come la Juventus non sia riuscita a fare le stesse cose contro il Venezia, appena quattro giorni prima, e in un altro paio degli altri pareggini casalinghi. Oggi la Juventus avrebbe 6 punti in più in campionato, avendo gli stessi punti dell’Inter e probabilmente un altro clima intorno. In quello attuale la percentuale di pessimismo e catastrofismo è un po’ troppo alta, nonostante gli errori e le omissioni di una squadra un po’ troppo in costruzione per essere dicembre.