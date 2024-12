Vlahovic, ancora tu: 53 gol. Juve, se tutti sono necessari lui è indispensabile

Juve, la reazione c'è stata. E Vlahovic...

Motta aveva chiesto alla Juve di reagire alla magra figura rimediata con i lagunari e la reazione c'è stata. Eccome. Quando un giorno si capirà perché fra campionato e coppe i bianconeri vadano su e giù sull'altalena, sarà un bel giorno per i tifosi che si spellano le mani per la vittoria sul City, fischiano il 2-2 in extremis con il Venezia, cantano per il passaggio del turno in Coppa Italia e tutto questo in sette giorni. Transeat. Qui, in calce a una serata fortemente positiva, si vuol rimarcare chi sia e quanto conti per la Juve il ventiquattrenne bomber di Belgrado. Lui parla con i gol e quando vede il Cagliari raramente non lo castiga: 7 reti ai rossoblù in Serie A hanno preceduto la prodezza del 17 dicembre. Da quando veste bianconero, Vlahovic ha firmato 53 gol ufficiali, fra campionato e Coppe (40 in A, 6 in Champions, 4 in Coppa Italia, 3 in Europa League); adesso, nella classifica dei marcatori di ogni tempo ha agganciato Cesarini, Tardelli e Vialli. Nella stagione in corso, Dusan ha realizzato 12 gol (7 in campionato, 4 in Champions League, 1 in Coppa Italia) e va a bersaglio da tre partite di fila. Nell'anno solare 2024, vanta un bilancio di 17 centri in A che salgono a 24 in tutte le competizioni. E pensare che, ciclicamente, anche nel mondo Juve, le fila dei detrattori di Vlahovic si ingrossano se resta a secco per due partite consecutive, salvo assottigliarsi quando ci riesce anche nelle tre gare di una settimana. Davvero buffo, il calcio.