Nessuno come la Juve: il clamoroso dato dopo il poker contro il Cagliari

La Juventus batte 4-0 il Cagliari all'Allianz Stadium di Torino e approda ai quarti di finale di Coppa Italia. I bianconeri sono andati in gol con Vlahovic, Koopmeiners, Conceicao e Gonzalez. Una grande vittoria per la formazione guidata da Thiago Motta dopo il deludente pareggio in campionato contro il Venezia. Un successo che riporta morale e fiducia al gruppo dei bianconeri in vista dei prossimi impegni.