Juve, anche nella festa la nota dolente: lesione muscolare, altro infortunio

Weah, l'"alternativa vincente" di Motta

La duttilità di Weah ha aiutato molto Thiago Motta in questo periodo complicato e pieno di infortuni. L'americano ha giocato sulla fascia destra (ruolo naturale), sulla sinistra e anche come punta centrale per sostituire Vlahovic, quando non c'erano altre alternative per quella posizione. E il figlio d'arte ha risposto sempre presente, segnando anche dei gol importanti: 4 in 12 presenze in Serie A, oltre due assist. Per lui si tratta del terzo problema in stagione dopo l'infortunio al bicipite femorale di inizio campionato (nel match d'esordio contro il Como) che gli ha fatto saltare le sfide contro il Verona e la Roma, e la distorsione alla caviglia subita con il Napoli, che non lo ha reso disponibile per altri due match di Serie A con Genoa e Cagliari.