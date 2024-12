Vlahovic, con Motta un'altra storia: è la prima volta con la Juve

Vlahovic e i numeri alla Juventus

Un gol ogni due partite: è questa la statistica di Dusan Vlahovic sin qui con la maglia della Juventus. Nell'ultima stagione, quella senza la Champions, ha totalizzato 18 gol in 38 (il suo record personale con i bianconeri) e 3 assist. Con il gol realizzato al Cagliari (due gli sono stati annullati per fuorigioco) il serbo ha preso parte ad almeno una rete per quattro match consecutivi tra tutte le competizioni - contro il Bologna (assist), il Manchester City, il Venezia e, appunto il Cagliari - per la prima volta da quando veste la maglia della Juventus. In stagione è arrivato a quota 12 in tutte le competizioni ed è in piena media: 7 centri in campionato, 4 in Champions e quello in Coppa Italia, il tutto in 20 partite. Dopo il rientro dall'infortunio in nazionale non si è più fermato ed è stato determinante per la Juve.