Vlahovic-tifosi, pace fatta: la risposta allo striscione dopo il gol

I numeri con la Juve

Tra alti e bassi, nonostante prestazioni non sempre sufficienti, Dusan Vlahovic continua ad ingrassare i propri numeri: in stagione, è già arrivato a quota 12 gol in 20 apparizioni tra campionato, Coppa Italia e Champions League, impreziositi da due assist. In totale, invece, e cioè dal gennaio 2022, quando la Juventus lo ha acquistato dalla Fiorentina per oltre 80 milioni di euro, il bottino di reti ha toccato quota 53, agganciando Cesarini, Tardelli e l'indimenticato Vialli nella classifica marcatori all time del club torinese.