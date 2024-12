La Juve lancia “Present for You”: nonna Alice incontra Del Piero e Vlahovic

Per le festività invernali, Juventus ha lanciato la campagna “Present for You”, in cui rientra un’iniziativa davvero speciale: protagonista Nonna Alice, storica tifosa bianconera che ogni domenica commenta le partite della Juve sul suo canale Instagram. Per la prima volta, Nonna Alice ha visitato l’Allianz Stadium, vissuto l’emozione di una partita dal vivo e incontrato giocatori e Legends, compresi i suoi idoli Alessandro Del Piero e Dusan Vlahovic. Un’esperienza indimenticabile per celebrare tradizione, passione e quel legame unico che unisce la Juventus ai suoi tifosi, regalando un momento magico a chi ha sempre sostenuto il Club.