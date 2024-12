Scoperta Motta, ora c’è una Juve in più! I vantaggi e i rischi

I rischi

Se Thiago Motta non aveva ancora provato questa soluzione, e magari non la riproporrà domenica a Monza, non è certo perché non ne vede i lati positivi. Ma perché deve tenere conto anche dei possibili aspetti negativi. Arretrare Koopmeiners signifi ca allontanarlo dalla porta e se martedì questo non gli ha impedito di andare al tiro, non è detto che non lo limiti in questo senso in partite più complicate. D’altra parte giocando soprattutto da trequartista è esploso nell’Atalanta. Va però detto che in nerazzurro aveva sempre due giocatori vicino - due punte o una punta un altro trequartista - e faceva parte di un sistema collaudatissimo, mentre in bianconero ha una sola punta davanti e la manovra non può ancora essere così fl uida: e in questa situazione partire può indietro può non solo non limitarlo, ma aiutarlo, anche nella fi nalizzazione. Per quanto riguarda Yildiz i possibili “contro” di un suo impiego alle spalle di Vlahovic non riguardano tanto lui, quanto l’equilibrio generale.