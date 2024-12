Hancko, la Juve paga uno e prende due: la data chiave. Motta stregato

Potremmo chiamarli i Promessi sposi. David Hancko e la Vecchia Signora sono pronti, infatti, a convolare presto a nozze . Resta solo da fissare la data della cerimonia. In casa Juve sperano possa essere il prima possibile, magari già a gennaio. Altrimenti il classe 1997 sarà il primo colpo di estivo, magari da piazzare nella nuova finestra di mercato introdotta dalla Fifa tra il primo e il dieci giugno 2025 in vista del Mondiale del Club. Insomma, questione di giorni o al massimo qualche mese ma la strada è ormai tracciata e porta dritti alla Continassa. Thiago Motta lo aspetta a braccia aperte ed è stato tra i principali fautori dell’assalto al difensore slovacco, che ha stregato il tecnico italiano-brasiliano per la sua grande duttilità. Hancko, infatti, può giostrare sia da centrale sia come terzino sinistro. Della serie: paghi uno, prendi due. Una poliedricità che farebbe comodo subito dalle parti della Continassa, visto che Bremer e Cabal saranno out fino al termine della stagione.

Giuntoli e il braccio di ferro con il Feyenoord

Ecco perché la Juventus non molla la presa e aspetta il momento giusto per piazzare l’affondo decisivo col Feyenoord. Gli olandesi partono da una richiesta di 35 milioni, prezzo però trattabile a 25 più magari qualche bonus. Insomma, la strada appare in discesa dopo che il dt bianconero Cristiano Giuntoli ha incassato il sì del calciatore al trasferimento a Torino. Un blitz vincente quello di uno dei suoi rappresentanti in occasione della sfida di Champions League tra Juve e Manchester City, come svelato in esclusiva proprio da Tuttosport lo scorso 13 novembre. La bozza di accordo di natura quinquennale prevede per Hancko un contratto da 2,5 milioni a stagione più bonus. Il doppio di quanto guadagna ora in Olanda a Rotterdam. Sul classe 1997 c’era il forte interesse dell’Atletico Madrid l’estate scorsa, quando i Colchoneros avevano offerto 30 milioni per strapparlo al Feyenoord. Niente da fare. Il club del presidente Van Well ha respinto al mittente le avance madrilene, promettendo però al suo gioiello di liberarlo in futuro dinanzi a una proposta importante. Detto, (quasi) fatto.