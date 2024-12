Juve-Cagliari Primavera: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming

Si avvia alla conclusione la 16esima giornata del Campionato di Primavera 1 e nella mattinata di giovedì è il turno di Juventus-Cagliari in programma alle ore 11:00 presso il campo Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo. I bianconeri, dopo due sconfitte, hanno ritrovato il sorriso grazie a un'importantissima vittoria esterna contro il Milan per 2-1, firmata da Pugno e Di Biase . Nel mezzo un ottimo pareggio in Youth League con il Manchester City . I sardi però venderanno cara la pelle essendo a sole tre lunghezze proprio dalla Vecchia Signora. Il match sarà arbitrato da Giuseppe Rispoli da Locri, supportato dagli assistenti Doriana Isidora Lo Calio e Gennantonio Martone.

Juventus-Cagliari Primavera, dove vedere la partita

La sfida tra Juventus Under 20 e Cagliari, valida per la 16ª giornata del Campionato Primavera, è in programma per giovedì 19 dicembre alle ore 11:00 presso il campo Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente.

Juventus-Cagliari Primavera, le probabili formazioni

Juventus Primavera (4-2-3-1): Zelezny; Ventre, Montero, Bruno Martinez, Pagnucco; Boufandar, Mazur; Biliboc, Vacca, Finocchiaro; Pugno. All.: Magnanelli.

Cagliari Primavera (4-4-2): Iliev; Balde, Marcolini, Malfitano, Cogoni; Grandu, Sulve, Bolzan, Vinciguerra; Franke, Marini. All.: Pisacane

Arbitro: Giuseppe Rispoli

