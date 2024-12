Juve, Lopez fa impazzire i bianconeri: battuto il Cagliari e playoff vicini

La Juve Primavera riesce a dare continuità alla vittoria contro il Milan del weekend. Dopo il 2-1 del Puma House of Football , ecco l'1-0 firmato da Lopez contro il Cagliari. Un match piuttosto equilibrato fra le due squadre con i bianconeri più pericolosi rispetto ai sardi. Il match, però, si sblocca soltanto nel finale con il colpo di testa dell'attaccante spagnolo, entrato nella ripresa al posto di Di Biase. Nella prima frazione le occasioni più nitidie sono sui piedi dei giocatori della Juve. Di Biase sciupa tutto da pochi passi, mentre Biliboc è sfortunato con la traversa colpita su punizione. Nella ripresa Simonetta grazia i bianconeri in contropiede che all'89esimo centrano la rete del success. Tre punti pesanti per la Juve di Magnanelli perché la portano a un punto dalla zona playoff.

Juve-Cagliari Primavera, rivivi la diretta

95'- Termina qui la sfida!

La Juve supera di misura il Cagliari con una rete nel finale.

93' - Cambio per la Juve!

Dentro Keutgen e fuori Mazur.

91' - Ammonito Mazur!

Entrata scomposta con il piede alto ai danni di Mutandwa.

90' - Quattro minuti di recupero.

89' - GOL JUVENTUS!

Bianconeri avanti, premiata la scelta di Magnanelli perché Ventre mette al centro e di testa Lopez supera Iliev.

83' - Altra traversa per la Juventus!

Boufandar dopo un batti e ribatti in area calcia verso la porta e coglie il montante.

80'- Ancora Simonetta!

Il numero 10 del Cagliari ci prova su punizione, tiro di poco fuori.

77' - Doppio cambio Cagliari!

Dentro Franke e Malfitano, fuori Marini e Marcolini.

76' - Occasione Cagliari!

Simonetta da pochi passi calcia altissimo sopra la traversa.

73' - Latitano le occasioni in questa ripresa.

68' - Dentro Bolzan per Vinciguerra nel Cagliari.

65'- Triplo cambio per la Juve!

Dentro Finocchiaro, Vacca e Lopez. Escono Di Biase, Florea e Biliboc.

60' - Cambio per il Cagliari!

Dentro Grandu per Trepy.

55' - Spinge la Juventus!

53' - Occasione Juve!

Biliboc calcia da buona poisizione ma il suo tiro termina alto.

50' - Ancora grande equilibrio nella partita.

46' - Iniziata la ripresa a Vinovo.

Primo cambio per il Cagliari: dentro Nunn e fuori l'ammonito Balde.

INTERVALLO

45+3' - Termina la prima frazione!

Ancora con il risultato di 0-0.

45+1' - Brutto errore di Pagnucco!

L'esterno si addormenta e lascia il pallone a Vinciguerra che si immola verso la porta, ma al momento del tiro è chiuso dal recupero dello stesso esterno bianconero.

45' - Tre i minuti di recupero.

42' - Non ce la fa Bassino, dentro Verde per la Juventus.

40' - Gioco fermo in questo momento per un problema al ginocchio occorso a Bassino.

36' - Ammonito Balde!

Brutto intervento su Mazur.

34' - Sul fronte opposto ci prova Biliboc!

Il suo destro è potente ma centrale, Iliev blocca tutto.

32' - Ancora il Cagliari pericoloso!

Dagli sviluppi di un calcio d'angolo Soldati colpisce di testa, Vinciguerra tocca ma non riece a superare Radu.

26' - Occasione Cagliari!

Ancora Trepy a scaldare i guantoni di Radu, sulla ribattuta Mutandwa prova il pallonetto ma il portiere bianconero è reattivo a parare.

22' - Traversa per la Juve!

Biliboc con il destro impegna Iliev che devia il pallone sulla traversa e poi in angolo.

18' - Ritmi piuttosto blandi in questo momento.

14' - È la Juventus a gestire il possesso in questo avvio di gara.

9' - Florea sfiora il vantaggio!

Il trequartista della Juve ci prova col mancino, tiro di poco fuori.

6' - Occasione Juve!

Marini sbaglia in impostazione ma Di Biase non riesce a trovare lo specchio della porta.

5' - Primo squillo del Cagliari!

Trepy va al tiro da fuori area, Radu è attento a deviare la sfera.

1' - Iniziata la sfida a Vinovo.

Nella Juve gioca Di Biase e non Pugno, quest'ultimo durante la fase di riscaldamento ha sentito un piccolo fastidio muscolare.

Juventus-Cagliari Primavera, dove vedere la partita

La sfida tra Juventus Under 20 e Cagliari, valida per la 16ª giornata del Campionato Primavera, è in programma per giovedì 19 dicembre alle ore 11:00 presso il campo Ale&Ricky dell'Allianz Training Center di Vinovo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in streaming sul sito dell'emittente.

Juventus-Cagliari Primavera, le formazioni ufficiali

Juventus Primavera (3-4-2-1): Radu; Savio, Martinez Crous, Bassino; Ventre, Boufandar, Mazur, Pagnucco; Biliboc, Florea; Di Biase. A disp.: Zelezny, Nisci, Vacca, Verde, Pugno, Montero, FInocchiaro, Sosna, Keutgen, Bellino, Merola. All.: Magnanelli.

Cagliari Primavera (4-4-2): Iliev; Arba, Balde, Soldati, Marcolini; Trepy, Simonetta, Cogoni, Marini; Vinciguerra, Mutandwa. A disp.: Auseklis, Collu, Malfitano, Achour, Grandu, Sulev, Bolzan, Tronci, Franke, David Nunn. All.: Pisacane.

Arbitro: Giuseppe Rispoli

