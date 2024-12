Fagioli, l'ultimo treno e i sondaggi: ma così la Juve non ci pensa neanche

Potrebbe essere giunta ai titoli di coda l’avventura di Nicolò Fagioli in bianconero. Il regista della Juventus nelle ultime settimane ha visto il campo col contagocce, scivolando all’ultimo posto nelle gerarchie di Thiago Motta per la mediana (appena 105 minuti giocati nelle ultime 10 gare ufficiali). Le numerose esclusioni dall’undici titolare hanno provocato pure la perdita del posto in maglia azzurra, visto che nell’ultima tornata di convocazioni per la Nations League il ct Spalletti ha deciso di escluderlo dall’elenco dei convocati per la doppia sfida contro Belgio e Francia.