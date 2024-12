Weah in Arabia? Juve tra un ritorno fondamentale e l’ennesimo dubbio

Douglas Luiz in dubbio, Milik vede la luce

Visto che la Juventus continua ad avere i numeri contati in difesa, con quattro giocatori (Gatti, Danilo, Kalulu, Savona) a disposizione, costringendo il tecnico ad adattare Locatelli a centrale e McKennie a terzino nella sfida di Coppa Italia, la presenza di Cambiaso è fondamentale non soltanto per il gioco ma pure per far rifiatare i compagni di reparto. In vista di Monza c’è invece ancora incertezza sul recupero di Douglas Luiz, tornato in gruppo dopo il Bologna ma fermato precauzionalmente dopo il 2- 2 contro il Venezia e la mezz’ora in campo in cui aveva mostrato segnali positivi: il brasiliano sta seguendo un programma specifico per la gestione dei carichi di lavoro tra allenamenti e partite. Dubbi che verranno sciolti soltanto all’ultimo, al pari di Jonas Rouhi, che ha rimediato un infortunio muscolare non serio per il quale ha saltato le ultime due partite. Motta e i tifosi attendono sempre Milik: secondo le ultime indicazioni dall’infermeria il polacco dovrebbe rientrare in gruppo a gennaio.