Cambiaso e Douglas Luiz ancora a parte, Monza-Juve resta in dubbio

TORINO - Il rapido recupero degli infortunati è uno degli argomenti cruciali all'interno del mondo Juventus. Dopo la vittoria in Coppa Italia che ha riportato un pò di serenità a seguito del turbolento pareggio casalingo di campionato contro il Venezia, i bianconeri si preparano alla delicata trasferta di Monza dove si troveranno davanti una formazione affamata di punti e deisderosa di muovere la propria posizione in classifica. Thiago Motta spera di poter inserire qualche nome in più nella sua lista dei convocati dopo aver recuperato finalmente anche Nico Gonzalez. Ma quali sono le condizioni degli infortunati?