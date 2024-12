Padovano struggente su Vialli: “Lo penso ogni giorno, andava in giro dicendo…”

Il ruolo in tv e il ricordo di Vialli

Oggi per Padovano una vita da commentatore tv: "Mi trovo molto bene, ringrazio Sky che mi ha fatto sentire a casa. Mi sento a mio agio, come se non fosse successo quello che è successo". Prima calciatore e poi opinionista in tv, un percorso che aveva intrapreso anche il suo ex compagno di squadra e grande amico Gianluca Vialli: "Gli dedico un pensiero ogni giorno. È stato un caro amico, mi è rimasto vicino nel dramma: non l'ho mai dimenticato. Mi piace pensare che persone come lui non moriranno mai: è riuscito a lasciare un segno così profondo che per me persone del genere non possono mai morire. Lui era orgoglioso di me, in giro diceva che non c'entravo nulla. Oggi gli direi: sono stato assolto, e lo abbraccerei come mai fatto prima".