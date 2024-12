Arthur via dalla Juve: lavori in corso per trovare la soluzione ideale

Le sirene elleniche non hanno sedotto Arthur Melo . Il centrocampista brasiliano ha respinto al mittente il tentativo fatto dall’ Olympiacos di portarlo all’ombra del Pireo. Niente da fare. Il regista ex Barcellona aspetta un club appartenente a uno dei principali campionati europei, in particolare gradirebbe tornare in Spagna . La Liga rappresenta, infatti, il campionato più congeniale alle sue caratteristiche tecnico-tattiche. Motivo per cui il suo agente Federico Pastorello da qualche settimana sta sondando il mercato iberico. Da giorni sono in corso i dialoghi con il Betis Siviglia , che al momento guida la corsa al numero 18 bianconero.

Arthur vuole solo la Liga

Arthur non rientra nei piani di Thiago Motta, che non l’ha mai convocato per una gara ufficiale, nonostante il classe 1996 sia stato inserito in lista Champions. Competizione alla quale partecipa anche il Girona, che la settimana scorsa ha chiesto informazioni per il prestito di Arthur. La Juve preferirebbe allegare un diritto di riscatto alla cessione a titolo temporaneo per i prossimi 6 mesi. Formula verso la quale il Betis potrebbe dare un’apertura. Più difficile che a farlo sia il Valencia, che ieri ha provato ad alzare il pressing per ottenere Arthur. La formazione allenata da Baraja, però, è ultima e non può offrire più di un prestito semestrale. Lavori in corso per trovare la soluzione ideale, con la Juve che punta a risparmiare i 5 milioni lordi del suo salario.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE