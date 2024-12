Vlahovic Pallone d’Oro, è la prima volta! Ma la Juve rischia grosso…

E quando ha saltato tre partite per infortunio, la sua assenza si è fatta sentire perché senza di lui in campo la Juventus ha segnato la miseria di un gol, Cambiaso a Lecce, per di più favorito dalla deviazione di Gaspar . In attesa che rientri Milik (il ritorno in gruppo è stato posticipato ai primi di gennaio), o che il dt Cristiano Giuntoli prenda nel mercato di gennaio un secondo centravanti di ruolo, la Juventus continua a dipendere dal gioco e dai gol di DV9, unico co e imprescindibile, che punta alle 20 reti stagionali, come con la Fiorentina. A febbraio però la dirigenza bianconera dovrà sedersi intorno al tavolo con l’entourage del giocatore per discutere del rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2026.

Il rinnovo del contratto

Tema assai ostico, che entrambe le parti hanno sempre cercato di posticipare più che affrontare perché la situazione è di stallo assoluto: la Juventus, nell’ottica della razionalizzazione dei costi portata avanti ormai da tempo, vorrebbe prolungare la scadenza in modo da spalmare il più possibile il pesante ingaggio, che al momento è di 12 milioni netti a stagione. Gli sforzi sono stati fatti in questa direzione: ridurre l’impatto del contratto sul bilancio, proponendo un abbassamento della parte fissa, ma con un sistema che permetta di mantenere il compenso complessivamente elevato grazie a bonus legati a prestazioni e obiettivi. Vlahovic è il giocatore che guadagna di più in Serie A ed è settimo in Europa dietro a De Jong, Lewandowski, Mbappé, De Bruyne, Kane e Haaland. Al suo ingaggio da top player però non vuole rinunciare. E allora la fatidica fumata bianca tarderà ad arrivare con il rischio che la Juventus possa perdere il giocatore a parametro zero. In alternativa può metterlo sul mercato in estate per recuperare parte dell’investimento fatto nel gennaio 2022 quando Dusan è arrivato a Torino per 81 milioni.