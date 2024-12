La Juve sogna Zirkzee, ma contatta il… Psg: tutte le strade di gennaio

Zirkzee e Kolo Muani

Che l’olandese piaccia al tecnico per quella sua capacità di legare il gioco, prima ancora che di segnare, non è certo un mistero (e non a caso la prima alternativa sarebbe appunto Raspadori a cui quello, anche in Nazionale, chiedono di fare) e così gli uomini di Giuntoli seguono con attenzione lo sviluppo delle vicende mancuniane. L’arrivo di Amorim in panchina sembrava aver rimesso Zirkzee al centro della manovra, ma dopo una buona performance con l’Everton, è finito di nuovo ai margini e così hanno ripreso quota i contatti (non solo della Juve, per la verità) per un ritorno in Italia già a gennaio. Da vedere, però, se lo United sia disposto al prestito ebbene possa valorizzare gli oltre 40 milioni spesi per l’attaccante. L’alternativa porta in Francia, dove Randal Kolo Muani è entrato in rotta di collisione definitiva con Luis Enrique, al punto da voler partire già a gennaio. La Juventus si è messa subito in fila e ha contattato il Psg per il prestito del giocatore, molto più “attaccante” rispetto a Zirkzee, per il quale sono giunti interessamenti anche dalla Premier League. Tempi stretti, nel mercato di gennaio.