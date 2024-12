Nico Gonzalez, la battuta di Giuntoli fotografa il momento Juve: ridono tutti

Grandi festeggiamenti in casa Juve per la cena di Natale organizzata dal club bianconero. Un'occasione per cementare il gruppo in vista delle ultime due partite del 2024 contro Monza e Fiorentina e prepararsi ad un 2025 che vedrà la squadra di Thiago Motta impegnata in ben quattro competizioni. A prendersi la scena durante la serata è però stato Nico Gonzalez, reduce dal bel gol realizzato contro il Cagliari, grazie ad un'esibizione sul palco.

Juve, Nico Gonzalez scatenato alla festa di Natale L'attaccante ex Fiorentina è stato chiamato a gran voce da tutta la squadra per salire sul palco del locale in cui la Juve stava celebrando la cena di Natale del club. Un'occasione che Nico Gonzalez non si è lasciato scappare, approfittandone per intonare una canzone argentina con un'esibizione che ha scatenato tutto il resto della squadra. Il tutto è stato documentato da Paloma Silbelberg, fidanzata del classe 1998, con un video su Instagram in cui ha scritto: "Il mio cantante preferito".

Giuntoli scherza con Nico Gonzalez: "Non è che si fa male?" Il momento più divertente è stato però quando Nico Gonzalez stava per salire sulla sedia su cui si sarebbe esibito. In quel momento Cristiano Giuntoli si è infatti lasciato andare ad una battuta dicendo: "Non è che si fa male". Delle parole che hanno scatenato una grande risata in tutta la sala e che riflettono i tanti problemi fisici che la Juve ha dovuto affrontare in questa prima parte di stagione.

