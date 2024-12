Youth League, il sorteggio della Juve: chi affronta ai sedicesimi

La Juventus Under 20, dopo aver concluso con un ottimo ruolino di marcia la prima fase, ha conosciuto la sua avversaria nei sedicesimi di finale della Youth League: sarà il Trabzonspor a sfidare i bianconeri. A decretare l'accoppiamento è stata l'urna di Nyon dove si sono svolti i sorteggi per il primo round della fase a eliminazione diretta. A margine anche la decisione sulle date con le partite in gara unica che si disputeranno l'11 e il 12 febbraio.