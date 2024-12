La Juve si prepara per il Monza: ancora tre indisponibili per Motta

La Juventus, dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari, prosegue il suo lavoro sul campo in vista del match di domenica 22 dicembre contro il Monza in programma alle 20:45 e valido per la diciassettesima giornata di Serie A. La squadra si è allenata nella mattinata di venerdì al Training Center. Dopo la consueta fase di riscaldamento, la seduta è stata dedicata alla tattica prima di essere conclusa da una partitella. Dagli indisponibili nessuna novità, o almeno, nessuna positiva dopo gli ultimi rientri. Ancora lavoro a parte per Cambiaso, Douglas Luiz e Rouhi che con ogni probabilità non prenderanno parte alla trasferta brianzola.