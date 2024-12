Conte porta l'ex Juve al Napoli e 'dà una mano' a Giuntoli: quanto incassa

Hasa, il percorso alla Juve

Il classe 2004 è cresciuto con la Juventus. Ha fatto tutto il percorso: dalle giovanili alla Primavera per poi passare alla Next Gen. Sotto la guida di Brambilla è cresciuto tanto, mostrando una grande duttilità tra i ruoli del centrocampo e quelli più offensivi e si è guadagnato anche la convocazione delle varie categorie di Under dell'Italia. Con L'U19 ha conquistato anche il premio MVP all'Europeo di categoria vinto nel 2023. Ha assaporato anche la Prima Squadra: nel 2022 Allegri lo ha portato insieme alla Vecchia Signora per un'amichevole pre campionato contro l'Atalanta e nel secondo tempo è sceso anche in campo per qualche minuto. E lo scorso gennaio è andato in panchina anche alla sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone senza però esordire. Ora con il Lecce non sta avendo spazio, ma il Napoli crede nelle sue potenzialità e chissà se il fiuto di Corvino farà ancora una volta la differenza.