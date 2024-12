Dove va a finire Danilo? Juventus, ecco i tre possibili scenari

Dove va a finire Danilo ? Se lo stanno chiedendo in molti. Per primo lui che però ha le idee chiare: se fosse per lui rimarrebbe alla Juve fino alla fine della stagione. "Perché un capitano non lascia la squadra a metà dell'anno", ha detto qualche giorno fa. Ed era sincero perché non vorrebbe lasciare Torino dove ha stabilito le sua famiglia e dove sta benissimo.

Ma se la Juve gli chiede di andare via?

Beh, a quel punto se ne parla. E in questo momento la Juve potrebbe parlarne con il Napoli, che è molto interessato a Danilo, soprattutto dopo l'infortunio a Buongiorno. L'idea della Juve sarebbe lo scambio Danilo-Raspadori, ma la trattativa non è sicuro decollata del tutto, anche per la differente valutazione dei due (infatti si parla anche dell'inserimento di Fagioli). E su Danilo, che è in scadenza di contratto a giugno, ha messo gli occhi anche l'Arsenal. La Juve preferirebbe inserirlo in uno scambio, ma prende in considerazione anche soluzioni alternative. Compresa quella di tenere Danilo se non dovesse concretizzarsi l'acquisto di un centrale di marcatura sul quale Giuntoli si sta concentrando.

